Joven motociclista de 20 años pierde la vida en violento choque en Tibás

Una tragedia en carretera apagó para siempre la vida de un joven que viajaba en motocicleta por el cantón josefino de Tibás.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima del mortal hecho fue un muchacho apellidado Solano, de 20 años.

El muchacho falleció tras perder el control de su motocicleta. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:25 p.m. de este lunes en Colima de Tibás, específicamente debajo del puente de Circunvalación Norte.

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“De acuerdo con la versión preliminar que se maneja del caso, el ahora fallecido viajaba en una motocicleta cuando, por razones que no están claras, perdió el control de su vehículo y colisionó contra la estructura del puente”, detalló la Policía Judicial.

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Personal del comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre el accidente, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por el muchacho.