Sucesos

Supuesta riña dentro de casa terminó convirtiéndose en escena de un sangriento crimen

Preliminarmente trascendió que ambos sujetos, al parecer, se encontraban juntos dentro de una casa

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Por Adrián Galeano Calvo

Una supuesta riña entre dos hombres dentro de una casa tuvo el peor de los finales, pues, en apariencia, uno de ellos terminó quitándole la vida al otro de forma despiadada.

El atroz crimen ocurrió la madrugada de este vierne 1 de mayo en el sector de Pejibaye, en el cantón de Jiménez de Cartago.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido; sin embargo, de forma preliminar trascendió que se trataría de un peón agrícola de nacionalidad nicaragüense. Al parecer, el agresor sería de la misma nacionalidad.

La versión extraoficial que ha trascendido señala que, en apariencia, ambos hombres se encontraban dentro de una casa y supuestamente estaban compartiendo licor, cuando en un momento dado se dio una circunstancia que habría desatado una riña entre ambos.

Accidente cinta amarilla
El crimen ocurrió la madrugada de este viernes en Jiménez de Cartago. Foto Archivo.

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Al parecer, los hombres pasaron de las ofensas a los golpes, pero la situación empeoró cuando uno de ellos, supuestamente, sacó un machete para atacar al otro en reiteradas ocasiones.

Se supo que la víctima habría recibido varias puñaladas en medio del ataque, una de estas a nivel de su cuello, que habría sido la herida que terminó por cobrarle la vida.

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En cuanto al sospechoso, trascendió que tras supuestamente quitarle la vida al otro hombre, este se habría dado a la fuga por unos cañales y hasta el momento no se tiene información de que haya sido detenido.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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