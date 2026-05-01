¿Va de paseo este viernes? Mejor prepárese porque las lluvias podrían sorprenderlo

Si tiene planes de aprovechar este viernes feriado para irse de paseo, lo mejor es que ande preparado, pues la lluvias podrían tomarlo por sorpresa.

Según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este viernes se prevé un día bastante nublado y marcado por lloviznas y aguaceros en distintos puntos del territorio nacional.

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“Estas primeras horas del día están marcadas por lluvias y aguaceros diversos en el Pacífico Sur, así como en sectores marítimos frente a la costa de Limón. Además, en las llanuras del norte de la zona norte se mantiene nublado con lloviznas intermitentes. La tormenta eléctrica también está presente en ambas vertientes. Precaución este viernes y fin de semana por alta incidencia de lluvias en el país”, indicó el IMN.

Este viernes estaría marcado por las lluvias, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)

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De acuerdo con los expertos, esto se debe a un pulso de humedad que se desplaza desde el Caribe hacia el país, lo cual, en conjunto con un debilitamiento gradual de los vientos alisios, estará favoreciendo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

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“Por la tarde, se prevé un incremento en la cobertura nubosa, con aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Sur y el Pacífico Central, mientras que en el oeste del Valle Central, la Península de Nicoya y las montañas del Caribe se esperan aguaceros aislados. Durante la noche, no se descarta la presencia de lluvias en las regiones costeras del Caribe, así como en el Pacífico Central y Pacífico Sur”, detallaron.