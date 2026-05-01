Sucesos

¿Va de paseo este viernes? Mejor prepárese porque las lluvias podrían sorprenderlo

El IMN informó que se esperan aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del país

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Por Adrián Galeano Calvo

Si tiene planes de aprovechar este viernes feriado para irse de paseo, lo mejor es que ande preparado, pues la lluvias podrían tomarlo por sorpresa.

Según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este viernes se prevé un día bastante nublado y marcado por lloviznas y aguaceros en distintos puntos del territorio nacional.

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“Estas primeras horas del día están marcadas por lluvias y aguaceros diversos en el Pacífico Sur, así como en sectores marítimos frente a la costa de Limón. Además, en las llanuras del norte de la zona norte se mantiene nublado con lloviznas intermitentes. La tormenta eléctrica también está presente en ambas vertientes. Precaución este viernes y fin de semana por alta incidencia de lluvias en el país”, indicó el IMN.

28/09/2021 San José. Fuerte aguacero cayó la tarde de este martes en la cpaital. Muchas personas recurrieron a sus sombrillas y paraguas para protegerse de las fuertes lluvias, detrás del Banco Central
Este viernes estaría marcado por las lluvias, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)

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De acuerdo con los expertos, esto se debe a un pulso de humedad que se desplaza desde el Caribe hacia el país, lo cual, en conjunto con un debilitamiento gradual de los vientos alisios, estará favoreciendo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

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“Por la tarde, se prevé un incremento en la cobertura nubosa, con aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Sur y el Pacífico Central, mientras que en el oeste del Valle Central, la Península de Nicoya y las montañas del Caribe se esperan aguaceros aislados. Durante la noche, no se descarta la presencia de lluvias en las regiones costeras del Caribe, así como en el Pacífico Central y Pacífico Sur”, detallaron.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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