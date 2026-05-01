Así fue la desgarradora forma en que mamá descubrió que su hija y la mejor amiga murieron en un horrible suceso

Doña Judith Cisneros Arroyo recibió la peor noticia de todas la madrugada del pasado jueves, cuando una de sus hijas llegó a buscarla para decirle lo que ningún padre desea oír.

La joven recibió una llamada que la despertó y, del otro lado del teléfono, se encontraba un amigo de su hermana Naomy Fernández, de 23 años, quien le dijo que ella acababa de morir en un terrible suceso que él mismo presenció.

La tragedia no terminó ahí, pues en ese mismo incidente también falleció la mejor amiga de Naomy, Maricruz Castillo, de 20 años. Ambas muchacha viajaban en una motocicleta y regresaban de festejar el cumpleaños de Maricruz.

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“Un muchacho, que tenía una relación con Naomy, andaba con ellas, entonces él presenció todo y llamó a mi hija para avisarnos. Él iba en otra moto y ellas iban adelante, entonces él vio todo lo que pasó”, contó doña Judith.

Naomy era mamá de dos niños de 3 y 6 años. Foto cortesía. (cortes/Naomy era mamá de dos niños de 3 y 6 años. Foto cortesía.)

El mortal hecho ocurrió la madrugada del pasado jueves sobre la carretera Interamericana Sur, en Pérez Zeledón, cuando la motocicleta de las muchachas fue impactada por el carro conducido por un hombre apellidado González, de 69 años, quien en apariencia manejaba bajo los efectos del licor. El sujeto fue detenido en ese mismo lugar.

“La vamos a recordar como una muchacha muy alegre, a la que le gustaba mucho la música y cocinar. Era demasiado solidaria y atenta a ayudar a los demás” — Doña Judith Cisneros Arroyo

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Pregunta por su mamá

Maricruz Castillo Barrientos y Naomy María Fernández Cisneros son las fallecidas en accidente en la Interamericana Sur. (Cortesía/Cortesía)

Lo que vuelve más dolorosa esta situación es que Naomy era mamá de dos pequeños niños, de 6 y 3 años, a los que ella amaba con todo el corazón.

“El más grandecito sí preguntó por ella, entonces nosotros le dijimos, porque claro que ellos van a afrontar esa situación, es algo que no podemos ocultarles. Lloró mucho cuando le dijimos y luego por accidente vio una foto y estuvo llorando mucho, pero ellos son unos niños muy tranquilos y valientes. Todavía hace falta el momento más difícil que es recibirla y verla, pero hasta el momento ellos han estado bien”, dijo su mamá.

Doña Judith contó que su hija tenía muchos sueños, uno de ellos era convertirse en repostera y hace poco tiempo dio el primer paso para alcanzar esa meta que tanto anhelaba.

“Ella siempre quiso ser repostera, siempre deseó llevar buenos cursos de eso, de hecho ya estaba matriculada en el INA para llevar un curso de repostería, porque a ella le encantaba hacer pan, galletas y cosas así. Ella apenas iba a empezar el curso, ya se había matriculado y estaba esperando que la llamaran para empezar”, agregó.

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Ambas muchacha viajaban en esta moto. Foto: PZ Noticias (Cortes/Cortesía)

Pese al enorme dolor que siente en su corazón, doña Judith dijo que al menos tiene un leve consuelo al saber que Naomy se encuentra al lado de su mejor amiga.

“Si a Maricruz le pasaba algo mi hija corría con ella para el hospital y si era al revés, Maricruz corría para el hospital con Naomy, ellas tenían una amistad muy estrecha”.

La vela de Naomy será este viernes a partir de las 6 p.m. en la casa de su mamá en La Ceniza de Pérez Zeledón y su funeral será este sábado a las 10 a.m. en esa localidad.

La familia de Naomy aún necesita de mucha ayuda para hacerle frente a todo lo que conlleva darle el último adiós, por lo que si usted desea colaborar con ellos puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 7008-7691, a nombre de doña Judith.