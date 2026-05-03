Sucesos

Tragedia en Costa Rica: riña familiar terminó con un joven asesinado

Violento conflicto entre familiares terminó cobrando una vida

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Por Alejandra Morales

Lo que aparentemente inició como una riña entre familiares terminó en desgracia la noche de este sábado en El Cairo de Siquirres, Limón, donde un joven de apellido Granados, de 20 años, perdió la vida tras recibir una puñalada en el tórax.

De acuerdo con el reporte del OIJ, los hechos ocurrieron cerca de las 11 p. m. sobre la vía pública.

“Aparentemente en ese sector se habría dado una riña entre varios familiares siendo que posteriormente finalizó la riña y aparentemente a raíz de esa riña, una adolescente de 16 años resultó golpeada”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

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El joven de 15 años fue llevado muy delicado al CAIS de Siquirres
Violento conflicto entre familiares terminó cobrando una vida, murió cuando llegó al CAIS de Siquirres. Foto: Con fines ilustrativos (Cruz Roja)

Según las autoridades, tiempo después de que el pleito terminara, un familiar de la menor habría llegado al sitio nuevamente y atacó a Granados con un arma blanca.

“Al parecer un familiar de este, tiempo después de que había finalizado el pleito, llegó al sitio, se acercó a Granados y lo atacó con el arma blanca y se dio a la fuga”, agregaron las autoridades.

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El joven fue trasladado de emergencia al CAIS de Siquirres; sin embargo, fue declarado fallecido poco después de ingresar.

El sospechoso continúa en fuga y las autoridades judiciales mantienen la investigación abierta para esclarecer lo sucedido.

Por ahora, el parentesco exacto entre la víctima y el presunto responsable no ha trascendido.

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riña familiar termina en homicidio en El Cairo de Siquirresmatan a muchacho de apellido Granados en Siquirres
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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