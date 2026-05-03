Balacera a pocos metros de delegación policial terminó de la manera más violenta y sangrienta posible

Un hombre de apellido Gómez, de 47 años, fue asesinado a balazos la noche de este sábado en Chacarita de Puntarenas, en un hecho violento que ocurrió muy cerca de una delegación policial.

El caso es investigado por agentes del OIJ de Puntarenas, quienes confirmaron que la víctima presentaba heridas de bala en la cara, el tórax, la espalda y el cuello.

El ataque ocurrió al costado oeste de la plaza de deportes de Chacarita, sobre la calle principal.

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Detonaciones alertaron a policías que estaban muy cerca del ataque. Foto: Archivo, con fines ilustrativos

“En el sitio se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y cerca de este lugar se encuentra una delegación de la policía administrativa, ellos se presentaron al lugar y encontraron el cuerpo de este hombre ya herido en la vía pública”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

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La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 11:48 p. m. de este sábado 2 de mayo. Sin embargo, cuando los socorristas llegaron al sitio ya no había nada que hacer por la víctima.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación abierta para esclarecer el móvil de esta agresión y determinar quiénes son los responsables del homicidio.