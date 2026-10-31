¡Alerta en un río! Hombre desaparece entre Mora y Puriscal y activan operativo de rescate

Un hombre adulto habría sido arrastrado por la corriente de un río en Desamparaditos, en Puriscal, San José, lo que provocó la movilización de equipos de emergencia pasado el mediodía de este sábado 31 de octubre.

La información preliminar señala que el hombre se encontraba dentro del río cuando, por razones que no están claras, la corriente lo habría arrastrado.

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Los equipos especializados se movilizaron hasta el río para atender la emergencia. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

La Cruz Roja desplazó unidades de soporte avanzado y equipos especializados de rescate para atender la emergencia y realizar las labores de búsqueda.

De momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre lo ocurrido ni sobre la condición del hombre.