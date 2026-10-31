Sucesos

Una semana de angustia: familia sigue sin saber qué pasó con hombre desaparecido en playa de Parrita

El hombre desapareció mientras pescaba con su hermano y un tío en playa Palo Seco, en Parrita

Por Alejandra Morales

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La esperanza de encontrar a Heiner Salazar mantiene a los equipos de rescate en la playa Palo Seco, Parrita durante ocho días consecutivos.

Salazar, vecino de San Vito de Coto Brus, desapareció el sábado 24 de octubre, cuando disfrutaba de un día de pesca junto a su hermano y un tío. En determinado momento, la corriente lo arrastró y desde entonces no se ha vuelto a saber de él.

Este sábado 31 de octubre se cumple una semana de aquel momento y también siete días de esfuerzos tanto de allegados como de la Cruz Roja.

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Heiner Salazar desapareció en playa Palo Seco de Parrita el sábado 24 de octubre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales
Heiner Salazar desapareció en playa Palo Seco de Parrita el sábado 24 de octubre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Los equipos de respuesta mantienen diferentes estrategias de rastreo, tanto en la playa como en tierra. Además, utilizan drones para ampliar el área de búsqueda y facilitar la localización del hombre.

Los cruzrojistas continúan trabajando de manera coordinada y con los recursos disponibles, con la esperanza de dar con el paradero de Heiner.

Heiner Salazar desapareció en playa Palo Seco, Parrita, el 24 de octubre del 2026 y siete días después sigue su búsqueda. Foto: Cruz Roja
Heiner Salazar desapareció en playa Palo Seco, Parrita, el 24 de octubre del 2026 y siete días después sigue su búsqueda. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)
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Heiner Salazardesaparecido en playa Palo Seco, Parrita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.