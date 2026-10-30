Sucesos

Un sombrero es la única pista tras seis días de búsqueda de padre arrastrado por el mar

Heiner Salazar, vecino de San Vito de Coto Brus, desapareció mientras pescaba con un hermano y un tío

Por Alejandra Morales

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La esperanza de encontrar a Heiner Salazar no se ha apagado, pero conforme pasan los días la incertidumbre crece para sus seres queridos.

Este padre de familia, vecino de San Vito de Coto Brus, continúa desaparecido luego de ser arrastrado por una corriente en playa Palo Seco, en Parrita.

A Heiner, a quien sus allegados conocen cariñosamente como Maluco, lo vieron por última vez el sábado 24 de octubre, cuando disfrutaba de la pesca junto a un hermano y un tío.

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La Cruz Roja cumple cinco días de búsqueda de una persona desaparecida en playa Palo Seco, Parrita. Participan siete cruzrojistas.
La Cruz Roja cumple seis días de búsqueda de Heiner Salazar en playa Palo Seco, Parrita. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

En determinado momento, la corriente lo arrastró y desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.

Este viernes 30 de octubre se cumplen seis días consecutivos de búsqueda, sin que hasta ahora los rescatistas hayan logrado encontrarlo. Solo un sombrero que llevaba la víctima fue hallado recientemente.

Heiner Salazar desapareció en playa Palo Seco de Parrita el sábado 24 de octubre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales
Heiner Salazar desapareció en playa Palo Seco de Parrita el sábado 24 de octubre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La Cruz Roja mantiene a seis cruzrojistas en el sitio, quienes continúan recorriendo la zona en busca de alguna señal que permita dar con Heiner. Además, las labores se realizan con apoyo de un cuadraciclo.

Mientras tanto, sus familiares siguen a la espera de noticias sobre este padre de familia, cuya desaparición mantiene la preocupación entre sus seres queridos.

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desaparecido playa Palo SecoHeiner Salazar
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.