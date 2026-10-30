Un sombrero es la única pista tras seis días de búsqueda de padre arrastrado por el mar

La esperanza de encontrar a Heiner Salazar no se ha apagado, pero conforme pasan los días la incertidumbre crece para sus seres queridos.
Este padre de familia, vecino de San Vito de Coto Brus, continúa desaparecido luego de ser arrastrado por una corriente en playa Palo Seco, en Parrita.
A Heiner, a quien sus allegados conocen cariñosamente como Maluco, lo vieron por última vez el sábado 24 de octubre, cuando disfrutaba de la pesca junto a un hermano y un tío.
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En determinado momento, la corriente lo arrastró y desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.
Este viernes 30 de octubre se cumplen seis días consecutivos de búsqueda, sin que hasta ahora los rescatistas hayan logrado encontrarlo. Solo un sombrero que llevaba la víctima fue hallado recientemente.
La Cruz Roja mantiene a seis cruzrojistas en el sitio, quienes continúan recorriendo la zona en busca de alguna señal que permita dar con Heiner. Además, las labores se realizan con apoyo de un cuadraciclo.
Mientras tanto, sus familiares siguen a la espera de noticias sobre este padre de familia, cuya desaparición mantiene la preocupación entre sus seres queridos.