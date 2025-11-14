Allanamiento en Pérez Zeledón deja detenido a sospechoso de distribuir material infantil ilegal

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron a un hombre de 25 años, de apellido Araya, quien figura como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Según información preliminar, la investigación inició en febrero de 2024, cuando los agentes, mediante herramientas tecnológicas especializadas, detectaron la existencia de un usuario en Internet que aparentemente almacenaba imágenes y videos con contenido de carácter sexual infantil.

Detenido sospechoso difundir material de abuso sexual infantil en Pérez Zeledón (OIJ/Cortesia)

Tras el hallazgo, los agentes de Cibercrimen lograron identificar al sospechoso. Ellos realizaron vigilancias y seguimiento, lo que les permitió ubicar el lugar en el que vive el sospechoso.

Los investigadores allanaron la vivienda ubicada en Altos Las Brisas, en Pérez Zeledón, donde lograron detener al sospechoso y decomisar evidencia clave para el expediente.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, en las próximas horas se definirá su situación legal.