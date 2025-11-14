Finquero encuentra lo que serían restos humanos dentro de su propiedad en San Carlos

Un hombre aprovechó la soleada mañana de este viernes para realizar una inspección de su finca y esta decisión lo llevó a dar con un escalofriante hallazgo dentro de dicho terreno.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que ese finquero, cuya identidad no se dio a conocer, encontró lo que en apariencia serían restos humanos.

De acuerdo con la Policía Judicial, los agentes fueron alertados sobre esta situación, pasadas las 8 a.m. de este viernes, específicamente en una propiedad ubicada en el sector de La Abundancia, en Ciudad Quesada.

Los restos fueron encontrados en una finca en Ciudad Quesada. Foto Archivo.

“Se da una alerta por parte del propietario de una finca que estaba realizando una revisión del terreno, pues ubicó lo que parecían ser restos humanos.

“Los agentes se trasladaron al lugar y están atendiendo el caso. En teoría pareciera que sí son restos humanos y de confirmarse totalmente serían trasladados a la Morgue Judicial para que se realicen los respectivos análisis forenses”, detalló el OIJ.

De momento los investigadores se encuentran trabajando en la escena en busca de otros indicios.