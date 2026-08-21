Allanan apartamento ligado a tonelada de cocaína decomisada y encuentran $20.000

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó este jueves un allanamiento en un apartamento ubicado en San Antonio de Escazú, como parte de la investigación relacionada con el decomiso de aproximadamente una tonelada de cocaína realizado la semana pasada en Alajuela.

El operativo permitió localizar dinero en efectivo, dos vehículos y un compartimento oculto que, según las autoridades, podría haber sido utilizado para transportar droga.

Las autoridades decomisaron 20 mil dólares en la vivienda ligada al decomiso de una tonelada de droga (msp/cortesía)

El viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Castaing, confirmó que la investigación permitió decomisar el millonario cargamento.

“La semana pasada se llevó a cabo un allanamiento en Aguas Zarcas de Alajuela, de una investigación muy delicada que estaba liderada por la PCD, la Policía de Control de Drogas, la DEA y bajo la dirección funcional del Ministerio Público”, explicó Castaing.

En ese operativo se decomisó aproximadamente una tonelada de cocaína que, según la investigación, estaría relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

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La vivienda allanada era alquilada por uno de los dos hombres detenidos durante el operativo en el que participaron oficiales de Seguridad Pública y agentes de la DEA.

Se trata del venezolano de apellido Ramírez, quien, según la investigación, tendría como función transportar la cocaína de un lugar a otro.

Durante la intervención, los agentes antidrogas decomisaron más de $20.000 en efectivo.

Uno de los automotores fue sometido a una revisión con un agente canino que dio positivo.

Posteriormente, los investigadores localizaron un compartimento oculto, aparentemente acondicionado para transportar estupefacientes.

Castaing explicó que este hallazgo podría resultar clave para conectar las evidencias encontradas este jueves con la tonelada de cocaína decomisada la semana anterior.

“En ese apartamento se ubicaron dos vehículos que estaban comprometidos con el trasiego de droga. En uno de ellos se ubicó un compartimento especial, posiblemente en donde se traslada la droga”, señaló.

El viceministro también destacó la importancia del dinero encontrado.

Por el caso fueron detenidos un hombre de apellido Vidaurre, de nacionalidad nicaragüense, y el venezolano de apellido Ramírez.

Ambos cumplen actualmente tres meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.