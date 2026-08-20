OIJ detiene a sospechoso de homicidio ocurrido hace casi dos años en Puntarenas

Un hombre de apellido Chacón, de 19 años, fue detenido como sospechoso de un homicidio ocurrido en diciembre de 2024 en Puntarenas.

El operativo se realizó en una vivienda en El Roble de Puntarenas, donde participaron agentes de la Delegación Regional del OIJ de Puntarenas y oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

La investigación por este caso comenzó en diciembre de 2024, luego de que se registrara el homicidio de un joven de apellido Madrigal, de 19 años.

Un joven fue detenido como sospechoso de un homicidio en Puntarenas (Cortesía/Cortesía)

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2024, en Barrio Jiret.

Según la información suministrada por el OIJ, durante el hecho también resultó herida una niña.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron teléfonos celulares, indicios balísticos y cargadores para armas de fuego.

LEA MÁS: Poder Judicial da a conocer importante cambio en el caso contra Diablo y Tan, a solicitud del fiscal Carlo Díaz

En el operativo también colaboraron oficiales de la Fuerza Pública.

Una vez detenido, Chacón fue trasladado a la Fiscalía de Puntarenas, donde se determinará su situación jurídica.

El OIJ continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio y determinar la responsabilidad que tendría el sospechoso en los hechos.