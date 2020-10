“Cuando nos despedimos yo le dije que tuviera mucho cuidado, se fue para la casa en el bus de las 8:15 de la noche. A las 10 me llamó mi prima y me dijo que Allison había desaparecido, que no había llegado donde la mamá y yo no lo podía creer, entré en una desesperación terrible. Nunca voy a olvidar que comimos juntas horas antes de que desapareciera”, recordó con tristeza.