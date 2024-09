Altos mandos de Coopeservidores recibieron 10 carros de más de 34 millones de colones

El sonado caso de Coopeservidores tuvo un nuevo capítulo este miércoles, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo dirección del Ministerio Público detuvo a 10 personas y reveló que los altos mandos obtuvieron carros lujosos, cada uno valorado en más de 34 millones de colones.

La Fiscalía indicó que 10 personas fueron detenidas este miércoles por el caso de Coopeservidores. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual informó que en dicho operativo se allanaron viviendas de exfuncionarios y personas ligadas a Coopeservidores, así como establecimientos comerciales, como parte de la investigación que se sigue por los aparentes delitos de administración fraudulenta y estafa mayor.

Además de las casas allanadas, los agentes judiciales también intervinieron la Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (COOPEFENIX R. L.), Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.) y R G M. Servicio de Limpieza.

“Como parte de las diligencias de investigación, en mayo, la Fiscalía también dirigió allanamientos en el edificio de Coopeservidores R.L, sede Rohrmoser, tres bodegas de la empresa Access y en ADN Data Center”, destacó la Fiscalía.

El director del OIJ, Randall Zúñiga explicó que han seguido trabajando en la denuncia interpuesta por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), y eso les permitió ver que Coopeservidores le vendió a Coopefenix parte de su cartera de créditos por un monto millonario significativo, que era mayor al que otras cooperativas les podía ofrecer.

Eso dejó en evidencia el conflicto de intereses. Además las investigaciones han revelado que parte de los familiares que forman la gerencia de Coopeservidores tienen vínculos con Coopefenix.

La alta gerencia de Coopeservidores obtuvo 10 carros de alta gama, valorados en $67.000 cada uno, para un total de $670.000, en colones más de 340 millones.

Además recibieron artículos informáticos como celulares.

Ferretería

“Coopefenix tiene como particularidad dentro de su razón social que se dedica a la venta de artículos de ferretería, entre otros. No tiene una experticia tan grande en lo que es la recuperación de créditos”, señaló Zúñiga.

Otro detalle que informó don Randall fue que hay registros de operaciones donde supuestamente se recuperaron créditos o se realizaron transacciones para recuperarlas.

“Los investigadores descubrieron que esas recuperaciones de dinero no ocurrieron realmente, por lo que no se deberían haber pagado comisiones, porque no hubo tal recuperación de dinero”, dijo el jefe policial.

Los ahorrantes de Coopeservidores reclamaron este miércoles por loa pesadilla que les ha tocado vivir.Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Los detenidos este miércoles fueron sujetos de apellidos Hidalgo Chaves, gerente general; Lozano Galindo, gerente de la Dirección de Finanzas; Chinchilla Villalta, jefe de Servicios Generales y Seguridad; Mora Sánchez, gerente del Área Legal; Torres González, jefe de Cobros, y Bejarano Barquero, jefe de Operaciones. Además, Mora Arias, representante de la empresa Servicios de Cobro, Logística y Administración, y tres personas de la empresa Coopefenix RL: Quesada Muñoz, primer gerente general; Corredera Ramos, segunda gerente general, y Mora Arias, empleado.

Los detenidos están a la orden del Ministerio Público y se espera que los interroguen y se realice la audiencia en su contra.