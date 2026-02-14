Sucesos

Amenazó a su pareja y niños con armas de fuego: Fuerza Pública lo capturó y halló arsenal en su casa

La Fuerza Pública aprehendió a un sujeto de apellido López en San Pedro de Barva

Por Silvia Coto

La Fuerza Pública aprehendió a un hombre de apellido López tras atender una llamada de emergencia por un aparente caso de violencia intrafamiliar ocurrido en San Pedro de Barva, en la provincia de Heredia.

Según el reporte policial, el hecho se registró cuando el hombre presuntamente amenazaba con un arma de fuego a su pareja sentimental y a los hijos de la mujer.

Tras recibir la alerta, oficiales se desplazaron hasta la vivienda. Al llegar, ubicaron únicamente a la mujer y a los menores de edad, por lo que de inmediato activaron el protocolo para garantizar su protección y resguardarlos.

Minutos después, a pocos metros de la casa, los oficiales lograron detener a López, quien no opuso resistencia al momento de la intervención.

Durante la inspección en la casa de habitación, los policías localizaron una pistola, una escopeta y un rifle, además de 57 municiones para escopeta y 60 municiones para pistola.

El aprehendido fue trasladado a la delegación policial para quedar a las órdenes de las autoridades judiciales, mientras se define su situación jurídica.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

