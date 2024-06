Amiga de Ana Otárola asegura que ella le rogó que se alejara del que ahora es sospechoso de matarla

Ana Otárola mujer asesinada en Guácimo, era madre de dos hijos mayores de edad. Foto: Cortesía (Cortesía)

Una de las amigas de doña Ana Otárola Mora, de 47 años, asegura que ella le había pedido que se alejara, para evitar una tragedia, del hombre que hoy es el sospechoso de asesinarla.

“Yo le decía: ‘deje a ese hombre, ya nosotras estamos viejas para tener que complicarnos la vida’; él era como 20 años más joven que ella y tenía problemas de adicción, ella lo quería ayudar y yo siento que estaba enamorada, ella era una mujer muy alegre y con una sonrisa que siempre la acompañaba”, dijo Flor Mena, allegada de Ana.

Doña Flor asegura que en algún momento ella le preguntó a Ana que si él la maltrataba y ella solo guardó silencio.

“Yo le dije, ‘mita, no se deje, no me mienta, si él le hace algo, váyase, su mamá vive cerca, no se quede porque es peligroso’, y esa vez me dijo: ‘él se pone bravo, pero no me va a hacer un gran daño’, y vea lo que ocurrió. Yo tengo un hermano que era adicto, ya murió y él por la droga nos pegaba a todas en la casa, a mi mamá, a mí y a mis hermanas, porque llegaba a robarse las cosas para comprar el vicio, se arrepentía, pedía perdón y otra vez, vivimos cosas muy duras”, contó.

En las últimas semanas una amiga en común de Ana y de Flor le contó a esta última que ella creía que Otárola estaba teniendo problemas.

“Me dijo, ‘vieras que dicen que el hombre de Ana la agarró del cuello y esa amistad le dijo: ‘Ana, cuidado, vamos a denunciarlo’, y ella solo le dijo: ‘no’, y se fue para la casa’”, relató.

Doña Flor asegura que ella se siente muy triste por lo que ocurrió con su amiga.

“Ella merecía ser feliz, quería ir a visitar a una hija, y se quedó con esa ilusión, ella decía que ojalá ella viviera muchos años para seguir cuidando a su mamá, porque ella la adoraba. Yo soy nicaragüense y me vine sola para Costa Rica hace como un año y nos conocimos aquí en el pueblo, porque una señora me dio trabajo y ella como sabía que yo no tengo familia aquí, era muy especial conmigo, bueno, con todos.

“Yo le decía que algún día íbamos a ir a pasear a la playa y ella se carcajeaba, esto duele mucho, y uno queda con la sensación de que tuve que actuar y llevármela del pelo, pero qué difíciles son estas relaciones donde hay agresión”.

Este miércoles la familia y amistades de doña recibieron un poco de tranquilidad luego de que les informaron que el sospechoso, de 24 años, fue detenido por la Policía.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que al sospechoso de apellido Castrillo los vecinos lo reconocieron en una foto que fue difundida y alertaron a la Policía.

Los oficiales fueron hasta La Perla de Guácimo y a cinco kilómetros de la escuela de esa comunidad, vieron al hombre, quien andaba con un machete. Erick Calderón, director de operaciones de la Fuerza Pública, asegura que lo arrestaron de inmediato.

El hombre fue detenido cuando caminaba con un machete por Guácimo Foto: MSP.

“El sospechoso es un hombre de apellido Castrillo, de 24 años, quien será trasladado a las celdas judiciales y los agentes del OIJ de Guápiles lo presentarán con un informe ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica”, dijo el OIJ.

El cuerpo de Ana fue encontrado el martes en la cuartería en Guácimo, donde vivía con Castrillo, cuando un hermano de ella, asustado porque desde el sábado no la veía, percibió un mal olor que salía del sitio y decidió abrir el candado y entrar.

“La encontré muerta, la dejó cobijada, estaba envuelta y había sangre. No toqué nada, salí de la casa para avisar. Él (pareja de Ana) agarraba a mi hermana del cuello y yo ya le había dicho que no la tocara más. Él tenía el problema porque consumía drogas, se llevó una cocina de gas y ya me llamaron para decirme a quién se la vendió”, dijo el hermano luego del hallazgo.

Las autoridades judiciales confirmaron que el cuerpo de Ana tenía varias heridas de arma blanca. Se cree que tenía cuatro días de fallecida.

Al parecer, el detenido tiene problemas de consumo de droga y según la familia de Ana, cuando no le daba para comprar droga, la agredía, ya que los familiares le habían advertido que no la tocara, y la mamá de Ana estuvo a punto de denunciarlo.

La mujer era madre de dos hijos, quienes son producto de una relación anterior.