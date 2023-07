Amigo de joven que murió atacado por cocodrilo: “Chucho era una inyección de vida”

Chucho se tomó esta foto minutos antes de morir atacado por el cocodrilo. Foto: Cortesía para La Teja

Cristian Ortiz llegó hace menos de un año a vivir a Guanacaste, empezó a ir a las mejengas y así conoció a Jesús López Ortiz, de 29 años, el joven que murió este sábado 29 de julio cuando fue atacado por un cocodrilo en Río Cañas de Santa Cruz, en Guanacaste.

“Usted sabe que una bola une a todo mundo y yo le decía: ‘Chucho, qué bueno que sos para jugar’, y él se ponía todo contento, siempre me decía: ‘Esto es lo que más me gusta a mí, siempre jugar, me encanta, me siento muy feliz’. Frecuentemente nos topábamos, yo lo saludaba y él siempre contento y alegre”, dijo Ortiz.

“La verdad, la noticia me golpeó mucho porque pudo ser cualquier persona a la que le pasara algo así, cuando hace mucho color todos queremos ir y pegarnos un chapuzón, sin imaginar algo así. Yo admiraba a este muchacho porque Chucho era una inyección de vida, él lo veía a uno medio apagado y se venía y hacía que las personas sonrieran, vacilaba con lo que fuera, es como si lo estuviera viendo en la bici donde andaba trabajando, él cortaba el pelo, y nadie le decía que no, siempre le garantizaba la comida a sus hijos, era trabajador”.

Cristian asegura que ha querido ir a la casa de la mamá de Chucho para darle el pésame, pero no sabe ni cómo.

LEA MÁS: Esta fue la última foto que se tomó “Chucho”, minutos antes de morir atacado por cocodrilo

“Solo pienso yo en el dolor de esa señora, de cómo se siente ella ahorita, es que si para uno es algo doloroso imagínese para los familares, para ella. Yo anoche no pude ni dormir porque en las redes andaban fotos de la tragedia, muy dolorosas, ojalá la gente denuncie esas páginas, porque los hijos de Jesús son pequeños y uno jamás quiere que ellos lleguen a ver esas imágenes tan dolorosas”, dijo el joven, quien está a la espera de que el cuerpo llegue a la comunidad.

Decenas de personas se reunieron a la orilla del río Cañas para ayudar en la búsqueda de Chucho el sábado. Foto: Cortesía.

La familia de Chucho sigue necesitando ayuda para el funeral, si quiere apoyarlos puede hacerles un SINPE al 7108-7722, a nombre de Luis Carlos Montes, él es el entrenador del Deportivo Río Cañas, donde jugaba la víctima.