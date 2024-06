Amigo lo visitó en sueños para despedirse un día antes de ser enterrado

Así quedó el carro en el que viajaba Jean Karlo junto con su amigo y las demás personas que murieron en el accidente.

A sus 16 años, Jean Karlo Bejarano Mora y José Alexis Araya Beita eran mucho más que amigos; prácticamente, se podría decir que eran como hermanos, pues eran inseparables y a donde iba uno el otro lo seguía.

Lo único que pudo ponerle fin a esa inquebrantable amistad fue la misma muerte, pues ambos muchachos se vieron involucrados en un terrible accidente de tránsito que cobró las vidas de cuatro personas, entre ellas José Alexis. Jean Karlo fue el único sobreviviente de ese mortal hecho.

Los amigos no pudieron despedirse cómo ellos habrían deseado; sin embargo, ese cariño tan grande que se tenían habría hecho que, pese a su muerte, José Alexis pudiera compartir un último momento con su mejor amigo antes de darle el último adiós.

Así lo contó a La Teja doña Maritza Mora, mamá de Jean Karlo, quien recordó lo que ella y su familia vivieron hace, prácticamente, 24 años, cuando ocurrió ese terrible accidente, el cual cambió para siempre la vida de su hijo, pues a raíz de este, Jean Karlo, quien actualmente tiene 36 años, quedó en silla de ruedas y con varias de sus capacidades disminuidas.

“Yo le doy gracias a Dios todos los días, porque uno, a pesar de sus pobrezas y todas las necesidades que tenemos, lo más importante es que lo tengo a mi lado y he podido verlo crecer. La vida no se acaba y tenemos que seguir esforzándonos para salir adelante”, dijo Mora.

Amigos regresaban de una vela

El accidente que cambió para siempre la vida de Jean Karlo, quien en este momento estaba en octavo año del colegio, ocurrió la madrugada del martes 26 de octubre del 2004. Su mamá recuerda que un día antes José Alexis llegó a buscar a su hijo para pedirle que lo acompañara a una vela.

“José llegó a la casa, porque la abuelita se le había muerto y él quería que Jean Karlo lo acompañara a la vela ese día. El amiguito de Jean Karlo solo mamá me decía, entonces me dijo: ‘Mamá, ¿deja ir a enano conmigo?’. Yo le dije que estaba bien y se fueron juntos para la vela”, recordó Mora.

Jean Karlo ha demostrado ser un verdadero ejemplo de valentía y superación.

“Ellos eran como uña y mugre, jugaban y hacían travesuras juntos, andaban paseando porque estaban juntos en un grupo de los scouts”. — Maritza Mora, mamá de Jean Karlo.

Tras haber participado en la vela, el tío de José Alexis, Orlando Araya Villalobos, de 30 años, decidió ir a dejar a su cuñada María Cristina Valerín Chévez, de 49, y una hija de esta, Natalia Chavarría Valerín, de 22, a Tirrases de Curridabat. Por cosas del destino José Alexis y Jean Karlo tomaron la decisión de acompañarlo.

A eso de las 2:10 a.m. el carro en el que viajaban fue impactado, violentamente, por otro vehículo en uno de sus costados. Esto ocurrió en el cruce a Gravilias de Desamparados. El auto en el que viajaban los amigos fue arrastrado por, aproximadamente, 75 metros hasta que pegó contra un poste.

En el lugar perdieron la vida Orlando Araya, María Cristina Valerín y su hija, Natalia Chavarría. Mientras que José Alexis y Jean Karlo fueron llevados a los hospitales Calderón Guardia y San Juan de Dios en condición crítica.

Trascendió que el conductor del carro que causó el accidente era un joven apellidado Robles Ureña, de 22 años, quien manejaba bajo los efectos del alcohol y a más de 120 kilómetros por hora.

La peor noticia

Doña Maritza descansaba tranquilamente en su cama, cuando a eso de las 2 a.m. del 26 de octubre del 2004 la llamaron para darle la peor noticia que una madre podría recibir.

En este cruce ocurrió el fatal accidente.

“Me llamaron para decirme que habían tenido un accidente y que mi hijo estaba agonizando. Imagínese cómo me puse. Nos levantarnos todos, mi esposo y mi hijo mayor, porque mis otras hijas estaban chiquititas; una estaba en sexto grado, la otra en tercero y la otra en el kinder”, recordó.

Sin pensarlo dos veces doña Maritza se fue al lugar donde realizaban la vela de la abuelita de José Alexis, pues tenía la esperanza de encontrar respuestas ahí.

“No me dijeron cómo había sido el accidente ni qué había pasado; entonces, yo salí corriendo donde estaba la señora de la vela y nadie me decía nada, solo se me quedaban viendo y yo escuchaba a varios diciendo ‘Se murió Jean Karlo’. Imagínese cómo podía sentirme en ese momento”.

“Se le destrozó la vida a él, porque no pudo terminar los estudios, no pudo ser un papá, no pudo hacer nada por ese accidente”. — Maritza Mora, mamá de Jean Karlo.

Tras enterarse dónde había pasado el accidente, el esposo de Mora se presentó en dicho lugar, donde le confirmaron la muerte de tres personas, pero afortunadamente, Jean Karlo no estaba entre ellas, por lo que fueron a buscarlo hasta el hospital. Allí les dijeron que estaba internado en condición delicada.

“No supimos más hasta el otro día; cuando llegamos mi hijo estaba en cuidados intensivos y ahí duró 15 días. Yo como mamá decía que no se me podía ir uno de mis hijos, porque si eso llegaba a pasar yo me moría”.

Jean Karlo sobrevivió de milagro al terrible choque.

Mora recordó que en aquel momento los médicos le dijeron que Jean Karlo había sufrido un traumatismo múltiple; principalmente, en la parte izquierda de su cuerpo, por lo que era muy difícil que regresara a la vida que tenía.

Llegó a despedirse

Jean Karlo y José Alexis pasaron, aproximadamente, tres meses internados luchando por su vida, pero al final las fuerzas no le alcanzaron a Araya, quien lamentablemente, falleció la noche del viernes 21 de enero del 2005, en el Hospital Calderón Guardia.

Doña Maritza recordó que tras la triste muerte de José Alexis, ella y su familia asistieron a su funeral para darle el último adiós, pero poco después ocurrió una situación que le puso la piel de gallina.

“La cosa es que un sábado llegué a ver mi hijo, creo que fue el mismo día en el que enterraron a José Alexis, y cuando llegué Jean Karlo me dijo: ‘Mami, vieras que anoche vino José Alexis, me anduvo en la silla para allá y para acá', y yo me quedé extrañada porque ese día fue que lo habían enterrado”, recordó.

Sin poder creer lo que su hijo le había dicho, Mora fue y le contó ese relato a su esposo, quien le dijo que, posiblemente, esa fue la despedida que José Alexis quería darle a su mejor amigo.

“Yo le conté a mi esposo y me dijo que seguro fue el último día que José Alexis fue a visitarlo; posiblemente, fue en un sueño que llegó a visitarlo”, agregó.

Pese a que este próximo mes de octubre se cumplirán 20 años desde ese fatídico accidente, doña Maritza y Jean Karlo aún siguen recordando con mucho cariño a ese joven, quien en poco tiempo se volvió alguien muy importante en sus vidas.

En cuanto a Bejarano, luego de pasar 4 meses internado finalmente lo pasaron al Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), donde ha estado recibiendo terapias durante casi 20 años. Actualmente, va una o dos veces por año.

Doña Maritza le agradece a Dios el tener a su amado hijo a su lado. Foto de: Diana Méndez. (Diana Méndez.)

Justicia quedó debiendo

En el 2007 el Tribunal de Juicio de Desamparados de San José condenó al joven apellidado Robles a 10 años de cárcel como responsable de cuatro delitos de homicidio culposo y uno de lesiones graves.

Según una nota publicada en aquel entonces por La Nación, los jueces señalaron que Robles conducía bajo los efectos del alcohol e irrespetó la luz roja intermitente de un semáforo, chocando por un lado el auto en el que viajaban Jean Karlo y las demás personas, quienes, lamentablemente, perdieron la vida.

En la sentencia una de las jueces destacó que al joven conductor se le realizaron dos pruebas de alcoholemia, las cuales revelaron que Robles estaba ebrio.

Doña Martiza dijo que aunque se logró llegar a una sentencia condenatoria la justicia les quedó debiendo pues, según ella, el joven no pasó los 10 años en la cárcel, sino que habría salido antes por buen comportamiento. La señora dijo que a pesar que no le guarda rencor a Robles, le dolió que no recibiera un castigo más fuerte por lo que hizo.

Además, mencionó que hasta el día de hoy Robles nunca se acercó a ella ni tan siquiera para preguntar cómo seguía Jean Karlo.

“Una vez, cuando a mi hijo me lo acababan de dar del hospital, llegó un señor a visitarnos y le llevó una silla de ruedas, que más bien era como para chatarra, pero siento que él llegó a ver si era verdad que Jean Karlo había quedado en cama y había que hacerle las cosas. Al tiempo me di cuenta que era el papá de ese muchacho, porque ellos vivían en San Rafael de Desamparados”.

Muy valiente

Como lo dijo doña Maritza, el accidente cambió para siempre la vida de su hijo, pues Jean Karlo pasa la mayor parte de su tiempo en una silla de ruedas luego de haber sido un muchacho que amaba el fútbol y otras actividades.

Doña Maritza contó que Jean Karlo es muy hábil con la computadora. Fotos Melissa Fernández Silva (Melissa Fernandez Silva)

“El quedó de cero para todo, para caminar, hablar y comer, para todo. Hasta la fecha, que ya ahorita va a cumplir 36 años lo siguen viendo en el Cenare”.

Pese a esas difíciles circunstancias, Jean Karlo no se ha dejado vencer por la adversidad. Su mamá contó que él es muy hábil usando la computadora y el Internet, al punto de que varios vecinos le piden ayuda, de vez en cuando, para instalar un antivirus o hacer revisiones sencillas.

“Él quisiera trabajar en una empresa, porque él se la juega con la computadora; entonces yo, a veces, le digo que si quiere le hago las vueltas, pero él me dice que ya está viejo, que ya a esa edad no le dan trabajo. Y entonces, le respondo que viejita yo, que ya voy para los sesenta”, dijo entre risas Mora.

“Él ha sido un muchacho muy carga que con el internet y todo eso, sabe usar la computadora, él trabaja y le repara a usted el teléfono, le hace muchas cosas” — Maritza Mora, mamá de Jean Karlo.

La vida no ha sido fácil para Jean Karlo y su mamá; sin embargo, no hay un solo día en el que doña Maritza no le dé las gracias a Dios por permitir que su hijo siga estando a su lado.