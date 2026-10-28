¡Andan sueltos! Un homicida condenado a 20 años encabeza la lista de los 10 más buscados por el OIJ

Un hombre sentenciado a 20 años de prisión por homicidio calificado encabeza la lista de las diez personas más buscadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Sección de Capturas de la policía judicial difundió la lista con el objetivo de recibir pistas de la ciudadanía que permitan ubicar y detener a los prófugos.

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Estos son los 10 más buscados

La lista incluye a las siguientes personas y las penas de prisión que tienen pendientes por cumplir:

Yeremy Josué Romero Mora: sentenciado a 20 años por homicidio calificado. Luis Leonardo Valverde Vega: tiene 10 años de prisión pendientes por una sentencia por violación. Luis Fernando Torres Cárdenas: sentenciado a 10 años por abusos sexuales a una persona menor de edad. Ariel Felipe Algaba García: sentenciado a 8 años por transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Samuel Esteban Mercado Espinoza: sentenciado a 8 años por posesión y transporte de drogas de uso no autorizado. Nicolás Durán Masís: sentenciado a 8 años por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Jeiner Ulate Molina: sentenciado a 6 años y 6 meses por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Hillary Dayanna Briones García: sentenciada a 5 años y 4 meses por posesión de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Marlon Mayorga Useda: sentenciado a 5 años por robo agravado. Yeikol Moisés Porras Camacho: sentenciado a 5 años por robo agravado.

Estos son los 10 más buscados por la sección de Capturas del OIJ de San José. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El OIJ solicita a quienes tengan información que ayude a dar con el paradero de alguno de los requeridos comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.