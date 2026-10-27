“Asesina del bikini” se habría llevado todo esto del apartamento del gringo a que aparentemente mató

La supuesta dama de compañía apellidada Ortiz, de 22 años, y conocida popularmente como la “Asesina del bikini”, se habría llevado un botín sumamente valioso del apartamento del estadounidense al que habría asesinado con el vaso de una licuadora.

Así lo reveló Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, quien dio a conocer esa información este martes tras capturar a la sospechosa en una vivienda en San Felipe de Alajuelita.

LEA MÁS: Fuga de la Asesina del bikini llegó a su fin, mujer ya fue detenida por el OIJ

De acuerdo con Muñoz, el OIJ maneja la tesis de que el Marc Fleming, de 72 años, el estadounidense asesinado, habría conocido a la mujer por medio de una referencia o algún medio digital, posterior a eso la recogió en su carro en playas del Coco y la llevó a su lujoso apartamento en esa misma comunidad. Eso ocurrió el pasado 27 de setiembre.

El OIJ de Liberia busca a esta mujer quien habría asesinado el 27 de setiembre, al estadounidense Marc Walter Fleming. (Cortesía/Foto: cortesía OIJ)

“Aparentemente, se da algún tipo de altercado en horas de la tarde noche, y es ahí por una diferencia que habrían tenido que se da un hecho de violencia, y la mujer presuntamente golpea al norteamericano, a quien le causa una lesión en la cabeza, causándole la muerte”, indicó Muñoz.

Según el subdirector del OIJ, la sospechosa habría huido del lujoso apartamento del estadounidense llevándose consigo unas valiosas pertenencias, que a la fecha no han sido ubicadas.

LEA MÁS: Experto señala que supuesta dama de compañía podría hacer esto para tratar de no ser detenida por homicidio de extranjero

“Lo que hemos logrado establecer por referencias es que a la víctima le sustraen tres relojes de alto valor económico, aparentemente de marca Rolex, son relojes que tienen un costo de $25 mil dólares o más (cerca de doce millones de colones), estamos en proceso de ubicación”.

Además destacó que también se habrían llevado tarjetas bancarias de la víctima, pero no han determinado si estas fueron usadas.