Angustia por desaparición de adolescente en una de las comunidades más golpeada por la violencia

A Santiago Abarca Masís, de 17 años, se le perdió el rastro desde el sábado 7 de febrero y su paradero es incierto.

Lo último que se sabe es que salió de su casa en El Porvenir de Desamparados, cerca de las 2 p. m., y hasta este domingo no hay información sobre él.

Agentes del OIJ recibieron la denuncia este domingo 8 de febrero y también piden ayuda para localizarlo.

Desamparados es una de las comunidades más golpeadas por la violencia, al igual que los barrios del sur de la capital, por lo que las autoridades solicitan colaboración para dar con el adolescente.

Si usted lo ha visto o sabe dónde se encuentra, puede llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.