Aparatoso choque entre carro y chapulín deja una persona fallecida y dos heridos en San Carlos

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una persona durante la madrugada de este miércoles en San Carlos, Alajuela.

La Cruz Roja reportó una personas fallecida y dos heridas en San Carlos. (Cruz Roja)

Según el informe de la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 4:29 a.m. en Ciudad Quesada, donde por razones que aún no han sido determinadas, se presentó una colisión entre un vehículo liviano y un chapulín.

LEA MÁS: Hombre se bajó de su carro y murió atropellado en la Ruta 32; trailero huyó del sitio

Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a tres personas involucradas en el accidente. Una de ellas fue declarada sin signos vitales en el lugar, mientras que otra fue catalogada en condición urgente y la tercera se encontraba estable.

Para atender la emergencia, la Benemérita desplazó dos ambulancias hasta la escena.

Un choque entre un chapulín y un carro dejó un fallecido en San Carlos. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Los heridos fueron trasladados al Hospital de San Carlos.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias que provocaron el violento choque. Las autoridades judiciales deberán realizar la investigación para esclarecer lo sucedido.