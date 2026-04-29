Sucesos

Aparatoso choque entre carro y chapulín deja una persona fallecida y dos heridos en San Carlos

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles en Ciudad Quesada, San Carlos, dejó como saldo una persona fallecida

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Por Silvia Coto

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una persona durante la madrugada de este miércoles en San Carlos, Alajuela.

Reporte de emergencias de la Cruz Roja, durante operativo de Semana Santa, evidencia los principales puntos de atención y causas de las intervenciones.
La Cruz Roja reportó una personas fallecida y dos heridas en San Carlos. (Cruz Roja)

Según el informe de la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 4:29 a.m. en Ciudad Quesada, donde por razones que aún no han sido determinadas, se presentó una colisión entre un vehículo liviano y un chapulín.

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Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a tres personas involucradas en el accidente. Una de ellas fue declarada sin signos vitales en el lugar, mientras que otra fue catalogada en condición urgente y la tercera se encontraba estable.

Para atender la emergencia, la Benemérita desplazó dos ambulancias hasta la escena.

Un choque entre un chapulín y un carro dejó un fallecido en San Carlos. Foto: Cortesía
Un choque entre un chapulín y un carro dejó un fallecido en San Carlos. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Los heridos fueron trasladados al Hospital de San Carlos.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias que provocaron el violento choque. Las autoridades judiciales deberán realizar la investigación para esclarecer lo sucedido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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