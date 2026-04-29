Sucesos

Hombre se bajó de su carro y murió atropellado en la Ruta 32; trailero huyó del sitio

La víctima, de unos 40 años, falleció la noche de este martes en la entrada a Lomas del Toro

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Por Silvia Coto

Un hombre de aproximadamente 40 años falleció la noche de este martes tras ser atropellado sobre la Ruta 32.

El accidente se dio en las cercanías de la entrada a Lomas del Toro.

Un hombre se bajó de su carro y murió atropellado en la Ruta 32. Foto: El Bataneño Noticias y Más
Un hombre se bajó de su carro y murió atropellado en la Ruta 32. Foto: El Bataneño Noticias y Más (El Bataneño/Cortesía)

De momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades.

Según versiones preliminares de testigos, el hombre, aparentemente, se bajó de su vehículo por razones que aún no están claras, momento en que fue impactado por un tráiler.

La Cruz Roja lo declaró fallecido en el sitio.

Tras el atropello, el conductor del vehículo pesado, presuntamente, se dio a la fuga, por lo que las autoridades ahora trabajan para ubicarlo y esclarecer las circunstancias del hecho.

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El sitio permanece custodiado por oficiales de la Fuerza Pública, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Debido a la emergencia, solo un carril se mantiene habilitado, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución por el sector y tomar previsiones ante posibles retrasos.

Colaboró El Bataneño Noticias y Más

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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