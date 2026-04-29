Sucesos

¡Nueve balazos! Terror en Acosta por tiroteo que dejó a una mujer herida esta noche

Vecinos de Potrerillos, en San Ignacio de Acosta, alertaron sobre múltiples detonaciones

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Por Silvia Coto

Una balacera en Potrerillos, en San Ignacio de Acosta, dejó como saldo a una mujer herida de un balazo la noche de este martes.

Según reportes preliminares, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar al menos nueve detonaciones.

Cruz Roja
La mujer recibió un balazo en una pierna. Foto Ilustrativa (Cruz Roja)

Producto del tiroteo, una mujer recibió un disparo en una de sus piernas, por lo que fue atendida y, posteriormente, trasladada a la clínica de Acosta para recibir atención médica.

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Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni si hay personas detenidas relacionadas con el caso.

Las autoridades se mantienen en la zona recabando información para esclarecer lo sucedido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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