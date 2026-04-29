Indignación en Territorio de Zaguates: denuncian muerte de dos perros rescatados

El refugio Territorio de Zaguates denunció públicamente un nuevo caso de crueldad animal que ha generado indignación en redes sociales y entre defensores de los animales.

Según compartieron en su cuenta de Facebook, dos perritos rescatados, Bufanda y Less, fueron hallados muertos en un hecho que califican como atroz y difícil de comprender.

Dos perritos de Territorio de Zaguates fueron, aparentemente, envenenados. (Territorio de Zaguates/Cortesía)

A ambos los habían rescatado de las condiciones de abandono en que vivían.

Bufanda había sido rescatada junto a sus cachorros —Calcetín, Corbatín y Mocasín— en la zona de los Santos, donde habían sido abandonados dentro de un cafetal y presentaban problemas de salud como infecciones por hongos.

Mientras tanto, Less fue auxiliado en San Carlos, en medio de un operativo donde también se rescataron otros animales, incluidos perros, gatos y animales de granja.

Desde su llegada al refugio, ambos perros lograron recuperarse y vivir en condiciones adecuadas, con acceso a amplios espacios, alimentación, atención y la compañía de otros animales y cuidadores.

Sin embargo, de acuerdo con la organización, el incidente podría estar relacionado con molestias de personas vecinas, quienes aparentemente se incomodaban porque los perros se acercaban al portón de la finca para esperar a sus cuidadores.

“¿Qué necesidad hay de ser tan cretinos?”, cuestionaron desde el refugio, al tiempo que lamentaron la forma en que murieron los animales y el impacto que esto genera en quienes trabajan por su bienestar.

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“Qué incomodidad tan enormemente grande pueden producir dos pequeñines como Bufanda y Less? ¿Porqué acaban con la vida de dos maravillosos animalitos? ¿Cuál es el mensaje para dejárnoslos en el rótulo de Territorio de Zaguates Costa Rica?“, son las preguntas que hoy se hacen los guardianes de los perritos.

Se cree que los perritos fueron envenenados con un pedazo de carne porque encontraron un gran hueso cerca de ellos.

En La Teja hemos intentado comunicarnos con Lya Battle de Territorio de Zaguates, pero no hemos tenido respuesta