Aparatoso vuelco de grúa dejó a un hombre grave y mantiene cerrado el paso en Tárcoles

Un hombre, de aproximadamente 40 años, lucha por su vida luego de sufrir un aparatoso accidente cuando la grúa en la que viajaba chocó contra un puente y posteriormente se volcó en Tárcoles.

La emergencia ocurrió en el puente La Pita, sobre la carretera Costanera Sur, y movilizó a cuerpos de socorro durante este domingo.

De acuerdo con la información brindada por la Cruz Roja, el vehículo pesado impactó contra la estructura del puente antes de perder la estabilidad y terminar volcado.

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El paso hacia Jacó, por la ruta 34, está cerrado tras el vuelco de una grúa en el puente de playa Pita. Cruz Roja trasladó a un paciente crítico. (Captura de pantalla Noticias Pacífico Central/Captura de pantalla Noticias Pacífico Central)

“En la escena atendieron a tres pacientes: una persona en condición crítica, prensada dentro del vehículo y quien aparentemente estuvo inconsciente, así como dos personas en condición estable”, informaron los rescatistas.

Vuelco de Grúa en puente Pita, Costanera Sur

El paciente más delicado corresponde a un hombre de aproximadamente 40 años, quien sufrió fuertes golpes producto del impacto y tuvo que ser atendido de inmediato por los socorristas.

Debido al accidente, el tránsito por este sector de la Costanera Sur se vio afectado mientras se desarrollaban las labores de atención de los heridos y la remoción del vehículo pesado.

Hasta el momento se desconoce a qué hora será habilitado nuevamente el paso por la zona.