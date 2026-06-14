Supuesto bajonazo terminó con un hombre atropellado y muerto

Lo que en apariencia sería un intento de bajonazo en la ruta 32, terminó en una tragedia que ahora es investigada por las autoridades judiciales.

Un hombre murió atropellado durante la madrugada de este domingo 14 de junio en Guápiles, luego de un incidente que involucró a un camión que transportaba verduras desde San José hacia Limón.

De acuerdo con la información brindada por el OIJ, la alerta fue recibida a la 1 a.m.

“Un camión llevaba verduras, en sentido de San José a Guápiles, cuando al parecer le tiraron un objeto que en apariencia iba a impactar el parabrisas, por lo que el conductor del camión realizó una maniobra para esquivar dicho objeto, sintió en ese momento que había pasado por encima de algo”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

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Conductor de camión intentó esquivar un objeto lanzado contra el parabrisas y segundos después sintió que pasó sobre algo. Foto: Ilustrativa (OIJ/Cortesía)

Tras el incidente, el conductor continuó avanzando aproximadamente un kilómetro hasta encontrar a oficiales de la Policía de Tránsito.

Una vez que les explicó lo ocurrido, los oficiales se trasladaron al sitio señalado para verificar la situación.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre sin vida sobre la carretera.

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Por el momento, la identidad de la víctima no ha sido determinada. De manera preliminar, se indicó que se trataría de un hombre de aproximadamente 35 años.

Las autoridades ahora investigan las circunstancias exactas de lo sucedido y tratan de determinar si efectivamente se trató de un intento de bajonazo o si existen otros elementos relacionados con el caso.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras continúan las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer este hecho ocurrido en una de las principales rutas del país.