Ellos serían los tres jóvenes que perdieron la vida en carro que cayó a un guindo en La Fortuna

Lo que comenzó como una salida entre jóvenes terminó en una tragedia que hoy tiene de luto a varias familias de La Fortuna.

De manera preliminar, vecinos identificaron a los tres muchachos que perdieron la vida cuando el vehículo en que viajaban cayó a un guindo durante la madrugada de este domingo

Las víctimas serían Randy Rodríguez Paniagua, de 22 años; Ronald David Arana Rodríguez, de 20 años, y José Daniel Araya Arana, de 19 años.

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Tres muchachos murieron, en La Fortuna de San Carlos, al caer en un guindo de 5 metros de profundidad. Foto: RCP Noticias (RCP Noticias/RCP Noticias)

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes poco a poco han comenzado a compartir mensajes de despedida y solidaridad para los seres queridos de los muchachos.

Según versiones que circulan en la comunidad, Ronald David Arana Rodríguez y José Daniel Araya Arana serían primos, por lo que una misma familia estaría enfrentando una doble pérdida.

Los tres jóvenes viajaban en un vehículo marca BMW cuando ocurrió la tragedia.

Además, trascendió que el automóvil en apariencia era propiedad del padre de una de las víctimas.

El fatal accidente ocurrió a las 3:09 a. m. de este domingo en las cercanías de la represa, del hotel Los Lagos 100 metros hacia ese sector.

Por razones que aún no están claras, el vehículo se precipitó a un guindo de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Cuando los equipos de Bomberos y Cruz Roja llegaron al lugar confirmaron que los tres ocupantes habían fallecido.

Información preliminar señala que dos de los cuerpos quedaron dentro del automóvil, mientras que una de las víctimas habría salido expulsada debido a la violencia del impacto.

Las labores de rescate fueron especialmente complicadas debido a las fuertes lluvias que afectaban la zona durante la madrugada y al aumento del caudal de un río que pasa cerca del sitio donde quedó el vehículo.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó que el automóvil terminara fuera de la vía y se precipitara al guindo.