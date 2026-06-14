Tragedia golpea a La Fortuna: tres jóvenes murieron al caer en carro a un guindo

Una madrugada de profundo dolor y consternación vive La Fortuna de San Carlos, luego de que tres jóvenes perdieran la vida al sufrir un aparatoso accidente de tránsito.

La tragedia fue reportada a las 3:09 a. m. de este domingo 14 de junio, momento en que equipos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja fueron alertados sobre un vehículo que había caído a un guindo en las cercanías de una represa.

El accidente ocurrió del hotel Los Lagos 100 metros hacia la represa, en una zona donde durante toda la madrugada y parte de la mañana se registraron fuertes lluvias.

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Bomberos y Cruz Roja enfrentan una compleja labor de rescate en La Fortuna de San Carlos. (Cortesía Cruz Roja)

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar se encontraron con una escena devastadora.

Las autoridades confirmaron que los tres ocupantes del vehículo habían fallecido.

De manera preliminar trascendió que las víctimas serían jóvenes con edades entre los 20 y los 27 años; sin embargo, sus identidades aún no han sido reveladas por las autoridades.

Las circunstancias que provocaron que el automóvil se precipitara al guindo todavía no están claras y forman parte de las investigaciones que se realizan.

Según la información disponible, el vehículo cayó a una profundidad aproximada de cinco metros.

Además, trascendió que dos de las víctimas quedaron dentro del automóvil, mientras que una tercera persona salió expulsada durante el violento accidente.

Las labores de rescate han sido especialmente complejas debido a las condiciones del terreno y al clima en la zona.

A pocos metros del sitio donde quedó el vehículo pasa un río que ha venido aumentando su caudal debido a las constantes lluvias registradas durante las últimas horas.

Esta situación obligó a los equipos de emergencia a extremar las medidas de seguridad mientras trabajan en la recuperación de los cuerpos y en la atención de la emergencia.