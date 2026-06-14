Tres cruzrojistas vivieron un milagro en una de las carreteras más peligrosas de Costa Rica

Tres cruzrojistas volvieron a nacer la mañana de este domingo luego de sufrir un aparatoso accidente mientras cumplían con su labor de ayudar a otras personas.

La emergencia ocurrió a las 6:35 a.m., en el sector de Fila Cal, sobre la carretera que comunica San Vito de Coto Brus con Ciudad Neily, una ruta conocida por sus pronunciadas pendientes y por los múltiples accidentes que se han registrado a lo largo de los años.

Los socorristas viajaban en una ambulancia de la Cruz Roja que se dirigía a brindar atención y cobertura a una actividad relacionada con una competencia de ciclismo.

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Tres cruzrojistas volvieron a nacer la mañana del domingo 14 de junio del 2026, al caer a un guindo en Fila Cal de San Vito, Coto Brus. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Sin embargo, antes de llegar a su destino, la unidad sufrió un vuelco y cayó a un guindo, generando momentos de enorme tensión.

“Este domingo, a las 6:35 de la mañana, se registró un incidente de tránsito en el sector de San Vito de Coto Brus, donde una de nuestras ambulancias sufrió un vuelco mientras se dirigía a atender un evento. Tras recibir la alerta, la institución desplazó recursos al sitio para brindar atención a los tres compañeros que viajaban en la unidad”, informó la Cruz Roja.

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La institución agregó que, tras la valoración inicial, dos de los ocupantes fueron atendidos en condición estable.

“En la valoración inicial, dos de nuestros compañeros fueron atendidos en condición estable, mientras que la conductora de la ambulancia fue trasladada en condición urgente al centro médico para su respectiva atención”, detalló la Benemérita.

A pesar de la magnitud del accidente y de las características del lugar donde ocurrió la emergencia, afortunadamente los tres cruzrojistas sobrevivieron al percance.

El hecho generó preocupación entre compañeros de la institución y vecinos de la zona, quienes conocen el peligro que representa esta carretera, especialmente durante condiciones climáticas adversas.