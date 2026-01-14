Sucesos

Aparece el cuerpo del hombre que fue arrastrado por el río Reventazón en Siquirres

Tras tres días de búsqueda en el río Reventazón, los equipos de rescate localizaron el cuerpo del hombre que desapareció mientras pescaba

Por Silvia Coto

La Cruz Roja confirmó este miércoles la ubicación del cuerpo del hombre que sufrió un accidente acuático el pasado domingo en El Cairo de Siquirres, mientras pescaba en el río Reventazón.

Hallan cuerpo en río reventazón
Hallan cuerpo en río reventazón (Cortesía/Cortesía)

El accidente se reportó el domingo alrededor de las 9 p.m., cuando el hombre fue arrastrado por la corriente. Desde ese momento, la Cruz Roja activó un operativo de búsqueda que incluyó buzos especializados y personal de rescate en el área.

Hallan cuerpo en río reventazón
Los socorristas buscaban desde el domingo. Foto: Cruz Roja (Cortesía/Cortesía)

Actualmente, se realizan las maniobras de recuperación del cuerpo para su entrega a las autoridades judiciales.

La Benemérita institución agradeció la colaboración de las autoridades locales y recordó la importancia de tomar precauciones al acercarse a cuerpos de agua, especialmente en sectores con corrientes fuertes en esta época de vacaciones, además de no dejar a los niños solos.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

