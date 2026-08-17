Aparente invasión de carril provoca mortal choque en carretera de Osa

Una aparente invasión de carril habría provocado un accidente de tránsito que dedejó a una persona fallecida la mañana de este lunes 17 de agosto en Osa.

La emergencia fue atendida por Bomberos a las 7:11 a. m. en la carretera Costanera Sur, 50 metros después de la gasolinera Ventanas, hacia Bahía Ballena.

En el sitio colisionaron un pick-up y un automóvil. De manera preliminar, todo apunta a que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, provocando el fuerte choque.

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Una aparente invasión de carril habría provocado el accidente de tránsito que dejó una persona fallecida la mañana de este lunes 17 de agosto en Osa. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

Los rescatistas atendieron a las personas involucradas y declararon a una sin vida en el lugar. Otra resultó herida y fue trasladada al Hospital Tomás Casas, en Osa.

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por las autoridades mediante la investigación correspondiente.

La identidad de la víctima no ha trascendido.

Esta nueva tragedia se suma a las cifras de muertes en carretera que registra el país. Hasta el 10 de agosto, se contabilizaban 391 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante este año.