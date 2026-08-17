Joven cruzrojista pierde la vida en horrible accidente de tránsito en Puntarenas

La Cruz Roja está de luto por la muerte de un querido joven que formaba parte de la institución y que perdió la vida en un trágico accidente.

Se trata de Josué Segura Cruz, de 18 años, quien era cruzrojista y coordinador local del programa de Cruz Roja Juventud en el Comité Auxiliar en Barranca.

“En nombre de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, deseamos expresar nuestras sentidas condolencias y la más profunda solidaridad, por el fallecimiento del joven Josué Segura Cruz”, publicó la Benemérita en su cuenta de Facebook.

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El suceso que cobró la vida de Segura ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en Barranca de Puntarenas, en las inmediaciones de la soda Yiyo.

De acuerdo con la versión que maneja la Cruz Roja, lo que ocurrió en ese lugar fue una colisión entre un carro y dos motociclistas, uno de ellos era Segura.

El joven falleció de forma inmediata debido a las graves heridas que sufrió. Foto Noticias Puntarenas al Instante. (Redes/El joven falleció de forma inmediata debido a las graves heridas que sufrió. Foto Noticias Puntarenas al Instante.)

“Se atiende colisión de dos motocicletas y un vehículo liviano. Se atienden dos pacientes: un hombre es trasladado en condición urgente al Hospital Monseñor Sanabria y otro hombre de 18 años es declarado sin signos vitales en el lugar”, señaló la Cruz Roja.

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De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha brindado una versión preliminar sobre cómo haría ocurrido el incidente, pero de forma extraoficial trascendió que el conductor del carro, en apariencia, habría invadido el carril en el que viajaban los motociclistas.

Supuestamente, el conductor del carro se habría dado a la fuga, abandonando su carro en la escena del trágico hecho.