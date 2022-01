Apuñalan a mamá que se ejercitaba en Caldera para robarle las tenis

Sonia Obando Alcócer, de 47 años, fue atacada mientras hacía ejercicio en la ciclovía de Caldera, Puntarenas.

La agresión ocurrió cerca de las 6 a.m. del miércoles. Un maleante la apuñaló en la espalda y en la cabeza y le robó las tenis y las llaves de la casa; luego le amarró las manos con la propia blusa de Sonia.

Aunque el ataque fue en una calle principal, nadie auxilió a Obando; sus familiares denuncian que no había presencia policial y que el zacate de la orilla de la calle está muy alto, algo que aprovechan los delincuentes para esconderse.

Un hijo Sonia que se reservó su identidad, afirmó que la rutina de su mamá es salir a caminar en las mañanas, sola o acompañada; solo espera las primeras luces del día para ir a ejercitarse.

Sonia Obando Alcócer, de 47 años, se ejercitaba por esta zona cuando la atacaron. Foto: Andrés Garita

Sonia nunca lleva el celular cuando sale a hacer ejercicios, primero para evitar llamar la atención de los delincuentes, pero eso no evitó que la atacaran.

“Desgraciadamente este miércoles, que salió sola, pasó lo que pasó; me llamó una tía y me dijo que la habían apuñalado, en ese momento no supe qué hacer, llamé a mi jefa y me quebranté en llanto, le dije que ocupaba venir a verla a Puntarenas”, afirmó el hijo.

Sonia Obando Alcócer sigue internada en el hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. Foto: Cortesía para LT

La familia afirma que muchas personas acostumbran hacer ejercicios durante las mañanas y las noches en la zona donde atacaron a Obando y temen que pueda haber más víctimas en el futuro.

Obando sigue internada en el hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas.