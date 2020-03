“Sentí una paz cuando ellos me llamaron, cuando me dijeron de la cremación me asusté un poco, porque nunca lo había pensado, en una parte del expediente por el caso de mi hija dice que ellos pensaron en rociarla con gasolina y quemarla y entonces le pregunte al papá de Karolay (padre de crianza) qué opinaba, pero el muchacho del Camposanto me explicó todo con mucha paciencia y la verdad me pareció algo muy bonito, que a mi hija le hubiera gustado, porque nunca había conversado con ella sobre qué hacer si fallecía”, dijo doña Mery.