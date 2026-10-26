Sucesos

Asesinan a balazos a hombre cerca de lavacar en Aguas Zarcas

Hombre fue atacado de múltiples impactos en la cabeza y la cara cerca de un lavacar en Aguas Zarcas

Por Silvia Coto

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Un hombre adulto fue asesinado a balazos la mañana de este lunes mientras se encontraba cerca de un lavacar en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

La Cruz Roja recibió la alerta por una persona herida con arma de fuego.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al hombre con múltiples impactos de bala en la cabeza y la cara. Los socorristas lo atendieron pero ya no presentaba signos vitales.

última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
Un hombre fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas (Cruz Roja)

La información preliminar señala que el fallecido sería un hombre de apellido Salas, conocido como “Chiquitín”, quien trabajaba como taxista informal.

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La Fuerza Pública mantiene la escena en custodia mientras que están a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realicen el levantamiento del cuerpo y las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre los responsables ni el móvil del ataque.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.