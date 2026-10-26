Asesinan a balazos a hombre cerca de lavacar en Aguas Zarcas

Un hombre adulto fue asesinado a balazos la mañana de este lunes mientras se encontraba cerca de un lavacar en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

La Cruz Roja recibió la alerta por una persona herida con arma de fuego.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al hombre con múltiples impactos de bala en la cabeza y la cara. Los socorristas lo atendieron pero ya no presentaba signos vitales.

Un hombre fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas (Cruz Roja)

La información preliminar señala que el fallecido sería un hombre de apellido Salas, conocido como “Chiquitín”, quien trabajaba como taxista informal.

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La Fuerza Pública mantiene la escena en custodia mientras que están a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realicen el levantamiento del cuerpo y las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre los responsables ni el móvil del ataque.