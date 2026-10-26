Autoridades buscan cuerpo aparentemente maniatado que embarcación vio en altamar en Puntarenas

Un grupo personas de que se encontraban navegando en altamar se llevaron el susto de sus vidas cuando en medio del agua observaron un cuerpo flotando.

Lo más aterrador de esa situación es que, en apariencia, y según una fotografía que circula en redes, el cuerpo estaba con las manos y los brazos amarrados con una cuerda.

LEA MÁS: Más de 10 horas de angustia: así terminó la búsqueda de tres personas en Pico Blanco

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre este caso, y por medio de su oficina de prensa conformó que los hechos ocurrieron en Puntarenas este domingo.

El cuerpo fue visto desde una embarcación este domingo. Foto Archivo. (Cruz /Cortesía)

“Se recibió un reporte por parte de una embarcación que estaba en Puntarenas, indicando que observaron un cuerpo flotando. Realizaron el reporte a Guardacostas, sin embargo, se pierde de vista el cuerpo y los oficiales todavía siguen realizando el rastreo” indicó OIJ.

La Teja consultó al Ministerio de Seguridad Pública sobre este caso e indicaron el incidente sobre este cuerpo ocurrió en el Golfo de Nicoya, por las cercanías de la Isla Guayabo.

LEA MÁS: Carro atropelló a hombre en San Carlos y la grave lesión que sufrió impactó a testigos

“Desde ayer las lanchas interceptoras de la Estación de Guardacostas de Puntarenas efectúa labores de búsqueda, las cuales se suspendieron durante la noche por no tener visibilidad y hoy a primera hora retomaron la operación”, agregó Seguridad.

De confirmarse que el cuerpo estaba maniatado prácticamente se confirmaría que se trataría de un caso de homicidio.