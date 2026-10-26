Sucesos

Carro atropelló a hombre en San Carlos y la grave lesión que sufrió impactó a testigos

Fue trasladado en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas tras ser atropellado en Aguas Zarcas

Por Silvia Coto

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Un hombre fue trasladado en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas, en San Carlos, luego de ser víctima de un atropello la noche de este domingo.

La emergencia ocurrió en Aguas Zarcas, Alajuela.

Según la información suministrada por la Cruz Roja, producto del impacto, el hombre fue a dar a un matorral.

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El hombre fue llevado en condición grave al hospital. (Cruz Roja/Cortesía)

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron a la víctima inconsciente y con una grave lesión en uno de sus brazos. La Benemérita confirmó que sufrió la amputación.

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Los socorristas le brindaron atención de emergencia y posteriormente lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.