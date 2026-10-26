Carro atropelló a hombre en San Carlos y la grave lesión que sufrió impactó a testigos

Un hombre fue trasladado en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas, en San Carlos, luego de ser víctima de un atropello la noche de este domingo.

La emergencia ocurrió en Aguas Zarcas, Alajuela.

Según la información suministrada por la Cruz Roja, producto del impacto, el hombre fue a dar a un matorral.

El hombre fue llevado en condición grave al hospital. (Cruz Roja/Cortesía)

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron a la víctima inconsciente y con una grave lesión en uno de sus brazos. La Benemérita confirmó que sufrió la amputación.

LEA MÁS: Hombre cae 6 metros dentro de una alcantarilla en Santa Ana

Los socorristas le brindaron atención de emergencia y posteriormente lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el atropello.