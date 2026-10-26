Hombre cae 6 metros dentro de una alcantarilla en Santa Ana

Un hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios luego de caer en una alcantarilla desde una altura aproximada de seis metros, en Pozos de Santa Ana, San José.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja la noche del domingo.

De acuerdo con la información suministrada, varias personas se percataron de que el hombre cayó pero al no poder ayudarlo a salir llamaron al 911.

El señor sufrió múltiples lesiones producto de la caída, por lo que los socorristas por la gravedad de las lesiones lo estabilizaron.

El señor está muy grave por las lesiones que suffrió. (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Para atender el caso, la institución movilizó una unidad de rescate y otra de soporte avanzado.

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Debido a la gravedad de su condición, el paciente fue trasladado de urgencia al centro médico.

Al parecer, el señor no se percató de la alcantarilla y eso provocó la caída.