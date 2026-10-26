Más de 10 horas de angustia: así terminó la búsqueda de tres personas en Pico Blanco

La Cruz Roja logró localizar a las tres personas reportadas como extraviadas en Pico Blanco, en Escazú, San José.

Los cruzrojistas realizaron intensas labores de búsqueda durante más de 10 horas hasta dar con el paradero de las tres personas.

La Cruz Roja encontró a las personas extraviadas en el Cerro Pico Blanco. Foto ilustrativa (Cruz Roja)

Según informó la institución, todas fueron encontradas en buenas condiciones de salud. Después de recibir la valoración correspondiente, ninguna necesitó ser trasladada a un centro médico.

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Las tres personas se retiraron del lugar por sus propios medios, sin requerir más asistencia por parte de los socorristas.

Tras confirmar que todos estaban a salvo, la Cruz Roja levantó el puesto de mando y retiró los recursos que había desplegado en la zona, con lo que dio por concluido el operativo de búsqueda.