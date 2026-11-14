Asesinato de adolescente en Acosta convirtió una noche en tragedia para su familia

Un adolescente de aproximadamente 15 años fue asesinado en un violento hecho ocurrido la noche de este viernes 13 de noviembre en La Ceiba Este de Cangrejal de Acosta, San José.

La agresión fue reportada a las 6:18 p. m.; sin embargo, la primera unidad de la Cruz Roja llegó al sitio pasadas las 7:30 p. m., según confirmó Alexander Morales, de la central de la institución.

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La víctima sería uno de los jóvenes que se suman a las preocupantes cifras de violencia que enfrenta el país. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero, corresponsal)

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el violento ataque ni sobre la identidad del adolescente.

La muerte de este menor se suma a una preocupante cifra de violencia contra jóvenes en Costa Rica.

De acuerdo con las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante los primeros 11 meses del 2026 han sido asesinados 41 jóvenes con edades entre los 12 y los 17 años.