Sucesos

Matan a balazos a hombre que viajaba en moto junto a una mujer

El hombre recibió múltiples impactos de bala en una comunidad de Los Chiles, Alajuela

Por Alejandra Morales

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Un hombre adulto fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 13 de noviembre en Los Robles, en Los Chiles de Alajuela.

El hecho fue reportado a las 2:02 p. m., hora en que la Cruz Roja recibió el reporte de la emergencia y desplazó una unidad al sitio.

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Un hombre adulto fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 13 de noviembre en Los Robles, en Los Chiles de Alajuela. Foto: RCP Noticias
La víctima en apariencia viajaba en moto por el sector de Los Robles, en Los Chiles de Alajuela cuando ocurrió el mortal ataque. Foto: RCP Noticias (RCP Noticias/RCP Noticias)

Alexander Morales, de la Central de la Cruz Roja, confirmó que al llegar encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma de fuego y sin signos de vida.

“Un hombre adulto con múltiples heridas de arma de fuego, sin signos de vida en la escena”, indicó Morales.

En apariencia, el hombre viajaba en una motocicleta cuando fue interceptado y atacado a balazos.

Versiones extraoficiales señalan que la víctima iba acompañada de una mujer y que un hombre habría sido quien disparó en repetidas ocasiones.

Por el momento, no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el homicidio.

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homicidio en Los Robles, en Los Chiles de Alajuelamatan a hombre cuando iba en moto en Los Chiles
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.