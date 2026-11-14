Fiscal General revela lo que descubrieron durante visita al CACCO

Posibles violaciones a los derechos humanos, abusos de autoridad y situaciones de tortura fueron algunas de las condiciones que constataron varias autoridades durante una visita realizada este viernes 13 de noviembre al CACCO.

Así lo señaló el fiscal general de la República, Carlo Díaz, durante la visita que hicieron este viernes 13 de noviembre.

Detalló que la inspección se llevó a cabo luego de que se recibieran diferentes denuncias sobre presuntos abusos de autoridad, tortura y violencia sistemática dentro del centro penal.

“Se trató de una actividad coordinada entre diferentes instituciones, en este caso la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo de Prevención de la Tortura, la Defensa Pública, la Fiscalía e incluso jueces de ejecución de la pena que participamos en una la visita”, explicó Díaz.

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Las autoridades señalaron situaciones que podrían representar graves afectaciones para los derechos de los privados de libertad. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El fiscal general señaló que durante la diligencia pudieron comprobar que algunas de las situaciones denunciadas efectivamente estarían ocurriendo dentro del centro penal.

“Pudimos constatar que efectivamente se están presentando algunas situaciones que podrían encajar en violaciones de derechos humanos y algunas situaciones también de abuso de autoridad y de tortura”, afirmó.

Entre las condiciones que expuso Díaz está que las personas privadas de libertad ya no tienen acceso a educación ni oportunidades laborales.

Además, indicó que las llamadas telefónicas están limitadas a 10 minutos por persona a la semana y deben realizarse a través de tres números telefónicos asignados previamente.

Sin embargo, según explicó, los números telefónicos no estarían funcionando adecuadamente, lo que dificulta que los privados de libertad puedan comunicarse con sus familiares o personas cercanas.

Otra de las situaciones señaladas tiene que ver con los llamados “cables”, que son escritos elaborados en papel y lápiz mediante los cuales los privados de libertad comunican diferentes situaciones o hechos a las autoridades.

Díaz manifestó que ese mecanismo de comunicación tampoco estaría funcionando.