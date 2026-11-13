La Fiscalía y la Defensoría llegaron al CACCO para inspeccionar las denuncias por presunta tortura y abusos

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, llegó este viernes al Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), acompañado por representantes de varias instituciones, para realizar una inspección relacionada con denuncias por presuntos hechos de tortura y abuso de autoridad contra personas privadas de libertad.

La visita comenzó a las 10 a. m. y el objetivo es conocer las condiciones de atención y permanencia de los privados de libertad, así como verificar las situaciones denunciadas ante las instituciones.

El Fiscal Carlo Díaz llega al CACCO para una inspección. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Díaz explicó a los medios de comunicación que la inspección responde a las denuncias que han recibido y que las autoridades actúan conforme a lo establecido por la ley.

Las autoridades han recibido varias denuncias por supuestas torturas. / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El Ministerio Público indicó que aunque entre sus funciones está investigar delitos como homicidios, robos y secuestros, también tiene el deber legal de investigar posibles delitos de abuso de autoridad y tortura.

La institución señaló que ninguna persona está exenta de la aplicación de la ley por el cargo que desempeñe o la función que ejerza.

La diligencia busca determinar si existen posibles vulneraciones de los derechos humanos o conductas que puedan constituir delitos contra las personas privadas de libertad.

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Ministro cuestionó la visita

Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, cuestionó la llegada de las autoridades al CACCO y aseguró que la visita se realizó sin coordinación previa con esa cartera.

“En este momento, el fiscal general de la República llegó al CACCO acompañado de la Defensoría de los Habitantes y jueces de ejecución de la pena. Y, por supuesto, ¡con prensa incluida para montar un espectáculo mediático! Todo esto, sin previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz.¿Persecución obsesiva y show politiquero?”, dijo el ministro.