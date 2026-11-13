Sucesos

De Caro Quintero a Gasparín: los llamativos adhesivos que encontraron en lancha con casi dos toneladas de marihuana

Interceptan lancha con casi 2 toneladas de marihuana y sin matrícula

Por Silvia Coto

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Una lancha rápida que transportaba casi dos toneladas de marihuana fue interceptada, por las autoridades costarricenses, 118 millas náuticas al sur de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur.

El operativo fue realizado por el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), además de contar con el apoyo de autoridades estadounidenses y colombianas.

Pero además del importante cargamento, hubo un detalle que llamó la atención: los paquetes de droga tenían curiosos adhesivos con imágenes de Caro Quintero y del personaje Gasparín, conocido como Casper.

Varios de los paquetes decían “Made in Colombia. Lo mejor de Caro Quintero”.

Dos toneladas de marihuana fueron decomisados
Dos toneladas de marihuana fueron decomisadas. (MSP/Cortesía)

De acuerdo con la información oficial, la embarcación fue localizada durante un trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos y la Armada de Colombia. También se contó con el apoyo de una aeronave estadounidense.

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Esta es la segunda lancha interceptada en lo que va de esta semana.

La nave era una lancha rápida que no tenía matrícula ni bandera. Además, transportaba ocho estañones con combustible.

Dos toneladas de marihuana fueron decomisados
Los tripulantes fueron detenidos. Fotos MSP (MSP/Cortesía)

A bordo viajaban dos hombres: un ecuatoriano de apellidos Castillo Zambrano, quien era el capitán, y un nicaragüense apellidado Pictan Siu.

Ambos fueron detenidos por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas.

Posteriormente, los sospechosos fueron trasladados junto con la embarcación y el cargamento hasta el puerto de Golfito.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.