Discusión habría terminado en tragedia: mujer murió tras recibir un golpe en la cabeza y hombre fue detenido

Una mujer de apellido Víctor, de 38 años, murió luego de recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente durante una aparente discusión la noche del jueves en Paso Canoas, zona sur del país.

Por este caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este viernes que detuvo a un hombre de apellido Mojica, de 45 años, quien figura como sospechoso de participar en los hechos.

Según el informe preliminar del OIJ, las autoridades recibieron el reporte a eso de las 8 p. m. La mujer se encontraba en la calle cuando, aparentemente, tuvo una discusión con el hombre.

La mujer falleció de un fuerte golpe en la cabeza. Foto Ilustrativa

Por motivos que todavía se desconocen y que están bajo investigación, en apariencia, Mojica la golpeó en la cabeza con un objeto contundente.

Debido a la lesión, la mujer falleció en el sitio. El hallazgo estremeció a la comunidad.

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El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para determinar las causas de la muerte.

Por su parte, el sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.