Hallazgo del cuerpo de una mujer joven moviliza a la Policía en Paso Canoas

El cuerpo de una mujer joven fue encontrado la noche de este jueves en una calle detrás de la Escuela Líder, en Paso Canoas, zona sur del país.

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer.Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla)

Tras el hallazgo, oficiales de la Fuerza Pública se presentaron en el sitio y mantienen acordonada la escena mientras esperan la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Corredores.

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Los investigadores deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De momento, no se ha confirmado la identidad de la joven ni la causa de su muerte.

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