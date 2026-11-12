Sucesos

Detienen a sospechoso de matar a balazos a un cliente en el segundo piso de un bar en Puntarenas

La víctima recibió dos disparos en la cabeza mientras estaba en el segundo piso del bar , en el paseo de los Turistas.

Por Silvia Coto

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Un hombre de apellido Sánchez, de 24 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de participar en el homicidio de un cliente de un bar en el centro de Puntarenas.

La captura se dio este jueves, a eso de las 2:30 p. m., en barrio Juanito Mora, en Barranca de Puntarenas.

El hombre fue detenido como sospechoso de un crimen en un bar en Puntarenas
El hombre fue detenido como sospechoso de un crimen en un bar en Puntarenas (Cortesía/Cortesía)

El detenido es sospechoso del asesinato de un hombre de apellido West, de 31 años, ocurrido el 23 de agosto de 2026, aproximadamente a las 2 a. m., en el barrio El Carmen, en Puntarenas.

Lo mataron en el segundo piso de un bar

Según la información preliminar que había dado a conocer el OIJ, West se encontraba en el segundo piso del negocio ubicado en el Paseo de los Turistas cuando, aparentemente, un hombre ingresó al lugar, sacó un arma y le disparó sin mediar palabra.

La víctima recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió en el sitio.

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En ese momento, la Cruz Roja fue alertada sobre el ataque; sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el homicidio, el responsable habría escapado.

Los agentes judiciales detuvieron a Sánchez en la calle y lo pusieron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.