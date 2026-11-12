Costa Rica entregará a Francia a dos hombres requeridos por homicidio y narcotráfico

Las autoridades costarricenses entregarán este jueves 12 de noviembre a dos hombres requeridos por la justicia francesa, quienes serán trasladados desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, hasta Francia.

Se trata del italiano Gianni Marco Basile y de Iván Javier Pablot Martínez, cuya extradición fue concedida por tribunales costarricenses mediante resoluciones emitidas este año.

El italiano de apellido Basile será extraditado hoy. (OIJ/cortesía)

La entrega se realizará a las 6:20 p. m. con destino al aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, en París, Francia.

Requerido por homicidio ocurrido en Guanacaste

Basile es requerido por las autoridades francesas para enfrentar un proceso penal por los delitos de asesinato y extorsión.

La extradición fue autorizada mediante la sentencia 264-2026 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Pavas-Puriscal, emitida el 3 de junio de este año.

Según la solicitud formal de Francia, el caso está relacionado con la muerte de Pierre Claude Gazel, un francés que fue asesinado a balazos el 5 de octubre de 2021, aproximadamente a las 6:45 a. m., frente a su vivienda en Santa Cruz, Guanacaste.

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La investigación señala que un hombre armado atacó a Gazel y luego escapó en una motocicleta junto con otra persona.

Las autoridades francesas indicaron que la víctima mantenía conflictos con Stéphane Semo y con Gianni Marco Basile, ambos residentes en Costa Rica.

Iván Pablot Martínez de camiseta blanca en la foto se unen a la lista de extraditables por tráfico de drogas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El procedimiento de extradición tiene como objetivo que el italiano sea procesado en Francia por estos hechos. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales de ese país.

Debe cumplir condena por narcotráfico

El segundo extraditado es Iván Javier Pablot Martínez, cuya entrega fue autorizada por el Tribunal Penal de San José mediante la sentencia 241-2026 del 6 de abril de este año.

En su caso, las autoridades francesas lo requieren para que cumpla una condena de nueve años de prisión por delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, dictada por el Tribunal Correccional de Marsella.

Según la documentación del caso, la investigación se remonta al 22 de noviembre de 2011, cuando las autoridades aduaneras arrestaron en Marsella a dos ciudadanos colombianos que transportaban 29 kilogramos de cocaína.

Los detenidos señalaron que se alojaban en un apartamento alquilado por otro colombiano, identificado como Carlos Castro Trujillo, quien utilizaba una empresa de venta de casas de madera para enviar droga a Francia y otros países europeos.

En la investigación también se mencionó el hallazgo de 75 kilogramos de cocaína ocultos en las paredes de una casa modelo.

Según la sentencia francesa, Pablot Martínez fue señalado por Carlos Jonata Pizarro Ortis, otro de los involucrados en el caso y quien ya había sido condenado, como uno de los dos colaboradores de un supuesto encargado colombiano conocido con el alias de “El Viejo”.

Pablot había denunciado que prácticamente no lo dejaban salir de su celda.

Ambos hombres serán entregados a las autoridades francesas en el vuelo previsto para este jueves, como parte de los procedimientos de extradición aprobados por la justicia costarricense.